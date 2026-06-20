YKS TYT oturumu kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS TYT kaç dakika sürüyor?
Bugün milyonlarca üniversite adayını doğrudan ilgilendiren YKS'nin ilk oturumu gerçekleşiyor. TYT oturumunun ayrıntıları yoğun şekilde merak ediliyor. Bir yandan adaylar bir yandan aileler "YKS TYT oturumu kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" ve "YKS TYT kaç dakika sürüyor" sorusuna cevap arıyor.
Uzun bir hazırlığın ardından üniversite adayları YKS TYT'ye bugün giriyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda sorulara cevap verecek. Sınav öncesinde adaylar "YKS TYT oturumu kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" diye soruyor. Aileler de aynı soruya yoğun şekilde cevap arayacak.
20 Haziran 2026 1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Saat: 10.15
Süre: 165 dakika
Bitiş: 13.00
Son giriş saati: 10.00 (Bu saatten sonra binalara aday alınmayacak)
21 Haziran 2026 2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika
Bitiş: 13.15
Son giriş saati: 10.00
21 Haziran 2026 3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika
Bitiş: 17.45
Son giriş saati: 15.30