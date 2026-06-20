Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İnanır sevenlerini korkuturken her gün sağlık durumu araştırılıyor. Peki İnanır'ın son durumu ile ilgili yeni bir gelişme var mı?

Kadir İnanır öldü mü?

20 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla Kadir İnanır ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. İnanır'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Son günlerde hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yeni bir açıklama gelmedi.