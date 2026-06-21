Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, güvenlik tedbirleri kapsamında Beyoğlu ve Şişli'de uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi başta olmak üzere Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer ve Galip Dede caddeleri ile çok sayıda sokak araç trafiğine kapatılacak.

Güvenlik durumuna bağlı olarak Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddelerinin de trafiğe kapatılabileceği bildirildi.

Sürücülerin ulaşımda aksama yaşamaması için Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit ve Dolapdere Taksim caddeleri ile Barbaros, Piyalepaşa ve Tarlabaşı bulvarlarını alternatif güzergah olarak kullanabileceği belirtildi.

Şişli'de ise ihtiyaç duyulması halinde Taşkışla ve Askerocağı caddeleri trafiğe kapatılacak. İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.