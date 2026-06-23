Adalar Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma, Belediye Başkanı Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin rüşvet karşılığında ruhsat verdiği ve arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilen esaslı tadilat ile inşai faaliyetlere "basit onarım" adı altında göz yumduğu yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı.

Bu kapsamda 19 Haziran'da İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 39 kişi Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 35'ini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, aralarında Belediye Başkanı Akpolat ve iki başkan yardımcısının da bulunduğu 35 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.