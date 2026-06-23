Kırıkkale'de mühimmat deposu neden patladı? Kaç kişi öldü, yaralandı?

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında, Assan Grup'un patlatma faaliyeti sırasında meydana gelen patlamada özel şirket çalışanı 2 personel hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken Kırıkkale Valiliği'nden de patlamaya ilişkin açıklama geldi.

Adli ve idari inceleme başlatıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."