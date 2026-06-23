Son dakika... CHP Kurultay'ı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Mutlak butlan kararı ile Özgür Özel'in CHP yönetiminden uzaklaştırılmasının ardından yeniden Genel Başkanlık koltuğuna geçen Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sürecini eylülde başlatıyor.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM toplantılarının ardından açıklamalarda bulunan CHP sözcüsü Müslim Sarı, kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu.

Komisyon çalışmalara başladı

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak imzalarını bize teslim etmişti. Kurultay yapılmasına ilişkin bu imzaların şekil şartları ve içeriğine dair değerlendirme yapacağımızı ifade etmiştik. Elimizdeki 820 imzaya ilişkin inceleme devam ediyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak.

Buna ek olarak olağan kurultay takvimini başlatmayı politik öncelik olarak belirlemiştik. Bu konuda hem MYK’mızda hem de Parti Meclisimizde karar almıştık. Olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin bir komisyon kurulmuştu. Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir’den oluşan altı kişilik komisyon, olağan kurultay hazırlık komisyonu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün aldığımız kararlarla eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

Sarı, ayrıca Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. CHP Kayseri İl Başkanlığı’na Okan Marzioğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı’na ise Hasan Şahin atandı.