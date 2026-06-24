Yüksek maliyetli ilaç vurgununa operasyon: 19 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stoklayıp yurt dışına kayıt dışı şekilde sattıkları iddia edilen 19 eczacı gözaltına alındı. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların usulsüz ticaretine yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte reçeteler aracılığıyla temin edilen yüksek maliyetli ilaçları stoklayarak yurt dışına usulsüz şekilde sattıkları öne sürülen 19 eczacı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin ilaç ticaretine yönelik usulsüz işlemler gerçekleştirdiğini belirledi.
Yüksek maliyetli ilaçları stokladılar
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sahte reçeteler kullanarak ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin ettiği tespit edildi. Söz konusu ilaçların; kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve çeşitli kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünlerden oluştuğu belirlendi.
Elde edilen ilaçların stoklandığı ve daha sonra yurt dışına gönderilmek üzere hazırlandığı öğrenildi.
İlaçları kuryelerle yurt dışına gönderdiler
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacılık kimlikleri ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo şirketleri üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdiği saptandı.
Operasyon 6 ilde düzenlendi
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için harekete geçti.
İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.