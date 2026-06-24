TBMM tarihinde bir ilk: İki milletvekili evlendi

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. İki siyasetçinin nikâhı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde bir ilke sahne oldu.

Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görev yapan iki milletvekili evlilik kararı alarak dünyaevine girdi. Siyaset kulislerinde de dikkat çeken gelişme, TBMM'nin yakın dönem tarihindeki ilk örnek olarak kayda geçti.

Murat Emir dört dönemdir milletvekili

1969 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğan Murat Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz hastalıkları uzmanı olan Emir, Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde lazer fiziği üzerine yüksek lisans yaptı.

Tıp eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de tamamlayan Emir, sağlık hukuku alanında doktora yaparak bilim doktoru unvanını aldı.

Siyasi yaşamına gençlik yıllarında CHP'de başlayan Emir, 2015'ten bu yana dört dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Nisan 2024'te CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

DEVA'dan CHP'ye geçen Rızvanoğlu MYK'da görev aldı

1980 yılında Van'da doğan Evrim Rızvanoğlu ise yükseköğrenimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun olan Rızvanoğlu, Florida Uluslararası Üniversitesi'nde MBA yaptı.

İş hayatında aile şirketinde yöneticilik görevlerinde bulunan Rızvanoğlu, siyasi kariyerine DEVA Partisi'nin kurucu kadrosunda yer alarak başladı. Partide Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Rızvanoğlu, 27 Haziran 2025'te DEVA Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katıldı. Rızvanoğlu halen CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.