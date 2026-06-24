Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu:

- Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken bir dayanışma içinde 86 milyonun birliği için çalışıyoruz. Gereksiz polemiklere girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.

- Vakar içinde, nezaket, demokratik olgunluk içinde hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, kirli senaryolara boyun eğmeden kararlı adımlarla hedeflerimize hep birlikte ilerleyeceğiz.

Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet

- Sabahın 09.00'unda gelip salonu işgal edeni mi ararsın, birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın... Çerçi dükkanı gibi, yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var.

- TBMM'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefetin kendisini değil Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse tamamen kendi iç gündemine sıkışmış bir muhalefet de risklidir. Muhalefet de iktidar kadar dinamik, hızlı, çalışkan olmalıdır.

- Eserlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefetten 1.5-2 senelik zaman diliminde Meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemedikleri görüyoruz. Ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz.

Bir sonraki sandık imtihanımıza...

- Sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, umutlarının çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum. Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı heba etme lüksümüz yok.

- Verdiğimiz mücadelenin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkanlarımız olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. İran krizinde Türk dış politikasının ulaştığı yüksek seviyeyi gördük. Ülkemizi ateş çemberinden uzakta tuttuk. İsrail'in yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunları eyvallah etmedik. Bu süreç Türkiye'nin ehil kadrolar tarafından yönetildiğini teyit etmiştir.

- Herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Azgın bir güruh silahların susmasını asla istemiyor. Bu katliam şebekesi, mutabakatı dinamitlemek için 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış için elimizden geleni yapmaktan geri durmayacağız.

- Bugün son olarak Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. MHP ile başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimizde önemli merhaleler katetti. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere sabotajlara rağmen sabırla çalışmaları yönettik. Terörsüz Türkiye süreci 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçtik. Entegrasyon süreci başarıyla hayata geçiriliyor. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Terör çıkmaz yoldur, miadını doldurmuştur

- İran krizi sürecin sadece ülkemiz için değil Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir.

- Şunu herkes kabul etmeli, terör çıkmaz yoldur, miadını doldurmuştur. Terörün gölgesi çekildikçe her alan nasıl bir bahar havasının estiğini görüyoruz, göreceğiz. Diyarbakır'ın sokakları cıvıl cıvıl, Hakkari'nin dağlarında turistler geziyor... Her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor, yatırımlarla gençlerimizin umudu güçleniyor. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yarım asır sonra derin bir nefes alacak.

- Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kalıcı olarak kurtulmak istediği ortada. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi ve hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde alışıyoruz.

- Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir Yenikapı Ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin Terörsüz Türkiye sürecidir.

- Siyaset kurumu farklılıklarını bir kenara koymalı, sürece destek olmalıdır. İradeyse irade, kararlılıksa kararlılık üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.