Hayat boyu öğrenmenin maliyeti hesaplandı

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Hayat boyu öğrenmenin yalnızca yüksek maliyetli işletme okulları veya uluslararası konferanslardan ibaret olmadığı belirtilirken, üniversite eğitimi, yabancı dil kursları, çevrim içi eğitimler, mesleki kitaplar ve sertifika programlarının da uzun vadede önemli bir harcama kalemine dönüştüğü ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan analizde, yalnızca temettü gelirleriyle yılda 30 bin dolarlık bir öğrenim bütçesinin nasıl finanse edilebileceği hesaplandı.

Gerekli sermaye getirisine göre değişiyor

Analize göre yıllık 30 bin dolarlık gelir hedefi için gerekli yatırım tutarı, portföyün ortalama temettü verimine göre önemli ölçüde farklılaşıyor.

Yüzde 3,5 temettü getirisi: Yaklaşık 857 bin dolar

Yüzde 6 temettü getirisi: Yaklaşık 500 bin dolar

Yüzde 10 temettü getirisi: Yaklaşık 300 bin dolar

Hesaplamada yıllık gelir hedefinin, portföyün temettü getirisine bölünmesi yöntemi kullanıldı.

Yüksek getiri her zaman avantaj sağlamıyor

Analizde, yalnızca yüksek temettü verimine odaklanmanın uzun vadede doğru strateji olmayabileceği vurgulandı.

Johnson & Johnson ve Procter & Gamble gibi uzun yıllardır temettüsünü artıran şirketlerin, ilk etapta daha düşük getiri sunsa da gelirlerini düzenli büyüttüğü belirtildi.

Buna karşılık daha yüksek temettü ödeyen bazı şirketlerde ise ek temettülerin şirket performansına bağlı olarak değişebildiği ve hisse değerlerinde daha yüksek dalgalanmalar görülebildiği ifade edildi.

Temettü artışı enflasyona karşı öne çıkıyor

Araştırmada, yıllık yüzde 8 oranında büyüyen yüzde 3,5 getirili bir temettü portföyünün yaklaşık 9 yılda gelirini iki katına çıkarabildiği belirtildi.

Eğitim maliyetlerinin yıllık ortalama yüzde 4 arttığı varsayımında, düzenli temettü artışı sağlayan portföylerin uzun vadede sabit yüksek getirili portföylere göre daha avantajlı hale gelebileceği değerlendirildi.

Uzmanlardan yatırımcılara üç öneri

Analizde yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuldu:

Son üç yıldaki gerçek eğitim harcamalarının analiz edilmesi,

Farklı temettü stratejilerinin vergiler dahil uzun vadeli projeksiyonlarla karşılaştırılması,

Vergi avantajı sunan emeklilik yatırım hesaplarının değerlendirilmesi.

Uzmanlara göre uzun vadeli eğitim bütçesi oluşturmak isteyen yatırımcıların, yalnızca bugünkü yüksek temettü oranına değil, temettülerin yıllar içinde sürdürülebilir şekilde artmasına da odaklanması gerekiyor.