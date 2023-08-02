KGTÜ, adayları tanıtım günleri ile bilgilendiriyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde tanıtım günleri başladı. Şehrin merkezinde bulunan yerleşkesinde yoğun bir ilgi ile karşılaşan KGTÜ tanıtım birimi, tüm ziyaretçilere üniversite ve imkânlarını yine kendi öğrencileri vasıtasıyla anlatıyor.

31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında sürecek üniversite tanıtım günlerinin yer ve sayısının önümüzdeki günlerde artacağını ve şehrin önemli noktalarında üniversite hakkında bilgi vereceklerini ifade eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, “Geleceğimizi temsil eden gençlerimize üniversitemizde sunduğumuz imkânlarla en iyi eğitim-öğretimi hedefliyoruz.

Üniversitemiz Avrupa’da ve Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da birçok üniversite ve kuruluşla yaptığı protokoller ile öğrenci değişimi ve projeler yapmaktadır” dedi. Prof. Dr. Erol Turan, yaptığı açıklamada şu konulara değindi: “KGTÜ, Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2013 yılında Konya’da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin tarım ve gıda alanında kurulan ilk ihtisas üniversitesidir. Model olarak kendi üretimini kendi yapan Michigan State Üniversitesi örnek alınmıştır. Eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde üç fakülte içinde sekiz bölümde öğretim yapılıyor. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi günümüz ve geleceğin önemli mesleklerinde olan biyologlar yetiştirmek üzere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Ziraat Mühendisi unvanı alacak ülkemizin için önemi büyük olan ziraatçılar yetiştiren Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümlerinden oluşuyor.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği ile İç Mimarlık bölümleri bulunuyor. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde ise Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Psikoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile öğretim veriyor.”