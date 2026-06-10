LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak: Öğrencilerin yüzde 91'i tercih etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, bu yıl 1 milyon 22 bin 658 adayın katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınav tarihi milli maç nedeniyle değiştirildi

LGS'nin daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılmasının planlandığını hatırlatan Tekin, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı gün Avustralya ile karşılaşacak olması nedeniyle sınav tarihinin bir gün öne çekildiğini belirtti.

Tekin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun."

Cuma günü idari izin uygulanacak

12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesiyle ilgili de açıklama yapan Tekin, sınav merkezlerinde gerekli hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla bir günlük idari izin kararı alındığını söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük."

Öğrencilere beslenme paketi verilecek

Bakan Tekin, merkezi sınav sırasında talepte bulunan öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını belirtti. Paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacağını aktaran Tekin, içeriklerin önceden duyurulduğunu ifade etti.

Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Beslenme paketinin içinde ne olacağını önceden açıkladık ki olur ya çocukların içinde, buna alerjisi olanlar bulunabilir ya da 'çocuğumun yemesini istemiyorum' diyen veliler olabilir diye. Aldığımız talebe göre, 'istiyorum' diyen öğrencileri bir sınıfa, 'istemiyorum' diyenleri başka sınıfa aldık ki birbirinden görüp de canı çeken olabilir. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek. Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek."

Güvenlik ve koordinasyon tedbirleri alındı

Sınav öncesinde İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyet yetkililerinin de yer aldığı sınav koordinasyon kurullarının toplandığını belirten Tekin, tüm hazırlıkların gözden geçirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

1 milyondan fazla aday sınava girecek

13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde uygulanacak. İki oturum halinde yapılacak sınavın ilk bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak.

Sınava yurt içinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılacak. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 554 aday sınava girecek. Böylece LGS'ye toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci iştirak edecek.