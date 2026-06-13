LGS'de maraton tamamlandı: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı ve 10.45’te tamamlandı. Sözel alan sorularının yer aldığı ilk bölümün ardından öğrenciler 45 dakikalık ara verdi. İkinci oturum ise saat 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erdi.

Merkezi sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda uygulandı. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde ve 40 salonda gerçekleştirildi.

Bu yıl sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Evde veya hastanede sınava alınan öğrenciler ile görme engelli ve az gören adaylar için de özel düzenlemeler yapıldı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre tanınırken, bu adaylara "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler okuyucu ve kodlayıcı olarak eşlik etti.

Sözel ve sayısal oturumlar tamamlandı

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Öğrencilere bu bölüm için 75 dakika süre verildi.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soru soruldu. Adaylar bu bölümde soruları yanıtlamak için 80 dakika kullandı.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada öğrenciler okul bahçelerine çıkarak dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama fırsatı buldu.

Beslenme paketi ilk kez uygulandı

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulama kapsamında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtıldı.

Velilerden gelen talepler doğrultusunda öğrencilerin yüzde 91’i bu uygulamadan yararlanırken, beslenme paketi istemeyen öğrencilere yalnızca su verildi.

Yapay zeka destekli güvenlik önlemleri alındı

Sınav güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli tedbirler uygulandı. Tüm sınav binalarının girişlerinde görevlilere yönelik üst aramaları yapılırken, sınav evraklarının dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanıldı. Bazı sınav merkezlerinde ise sınav salonları da kameralarla takip edildi.

Katılımın zorunlu olmadığı merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme sistemi kapsamında liselere yerleştirileceği belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okul çevrelerinde bekleyen veliler ise sınavın sona ermesini bekledi.