Sosyal medyadan 2026 LGS yorumları: Bu yıl LGS zor muydu, kolay mıydı?

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Bugün yaklaşık bir milyon öğrenci LGS'de ter döktü. İlk oturum saat 09.30'da başladı. Öğrenciler 50 soruluk sözel oturumunda 75 dakika ter döktü. Saat 11.30'da ise sayısal oturumu başladı. Sınavın bitişi ile birlikte yorumlar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

2026 LGS yorumları...

* Din ve tarih dışında diğerleri kolaydı.

* 2026 LGS çok kolaydı.

* Din soruları çok zordu.

* Tarihin en kolay LGS'siydi. Sınavı erken bitirip çıktım. Bunu yapamayan varsa zaten liseye geçmesin.

* Arkadaşlar LGS çok zordu.

* Bugün LGS matematik sorularını hazırlayan ekiple, son yıllarda Beşiktaş'a gol atan Anadolu kulüplerinin scout ekibi aynı kişiler olabilir.

* LGS çok zordu, galiba mezuna kalacağım.

* Geçen teselli ettiğim iş arkadaşlarıyla kavga eden abla, LGS sınavım çok güzel geçti.

* Sen ilk soruyu 3. kez okurken arkadaki kız sayfayı çevirmiştir.

* LGS için öğrencilerimden ilk duyumlarım, sınavın uğraştırıcı ve zor olduğu yönünde. Sorular yayımlanınca analiz edeceğim. Bakalım YKS nasıl olacak. Genelde paralel şekilde ilerliyor.

* LGS'de Türkçe zor gelmiş. YKS'de Türkçeyi düşünemiyorum.

* Bugün LGS'ye giren kuzenimin sınavı çok kötü geçmiş, mezuna kalmak istiyormuş.

* Bugün LGS sınavında çocuklar sözel bölümde şıkır şıkır kalem oynatırken sayısal bölümde duvarları izliyorlardı.

* Şu ana kadarki en kolay LGS'ydi, yine yığılma olacak; emeklerimiz boşa gitti, öf.

* Tarihin en kolay LGS'si sanırım; 2023'ten daha kolaydı. Yapamayan yoktur diye düşünüyorum. Yığılmaya kalacak olanlara şimdiden üzüldüm.

* Bugün LGS nasıl geçti diye soranlar olmuş; matematik ve fen o kadar kolaydı ki denemeler bile daha çok zorlamıştı. Bunu yapamayan hiç okumasın, yol yakınken sanayide çalışmaya başlasın.

* Şu sınava bile zor diyen insanlar var, gerçekten inanılır gibi değil. Bunca emek yok oldu, şimdi izleyelim sonuçları; yığılmaları, 1 yanlış yapan insan kaç kişinin ardına düşecek, bir boş bıraktım diye istediği okula gidemeyecek; nedeni sınavın kolaylığı.

* 3 yıldır LGS matematik sorularını çok beğeniyorduk, nazarladık iyi mi.

* 2026 LGS Değerlendirmesi Bugün tamamlanan LGS orta - orta/zor seviyedeydi. 1 milyon civarında öğrenci katıldı. En çok konuşulan konu: Uzun paragraflar ve dikkat (özellikle Türkçe). Derslere göre özet (öğrenci yorumlarından): Türkçe: Kolay-orta / zor (uzun metinler zaman aldı, çeldiriciler güçlü) Sosyal (İnkılap+Din): Genelde kolay İngilizce: Orta (kelime ve yorum ağırlıklı) Matematik: Orta-zor (geometri dikkat çekti) Fen: Orta-kolay (görsel ve yorumlu) Zaman yönetimi çok kritik oldu. İyi çalışanlar için yapılabilir, ayırt edici bir sınavdı. Netlerini hesapla, dinlen.