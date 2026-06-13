MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 şüpheli yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen operasyonda, kredi kartları üzerinden çok sayıda vatandaşı hedef almaya hazırlandığı değerlendirilen 3 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) ortak çalışmasıyla İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı dolandırıcılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli SMS hareketliliği tespit edildi

MİT, 7 Haziran gecesi vatandaşların kredi kartlarına ilişkin şüpheli işlem bildirimleri aldığını ve bu mesajların sabah saatlerine kadar sürdüğünü belirledi.

Gönderilen mesajlarda, kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem denemelerine ilişkin bilgilendirmeler ile tek kullanımlık doğrulama şifrelerinin yer aldığı tespit edildi.

Olayın organize bir siber saldırı niteliği taşıdığı değerlendirilince güvenlik birimleri harekete geçti.

Teknik ve mali inceleme başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığı ile MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik sistemler aracılığıyla test edildiği ortaya çıkarıldı.

Kart bilgilerinin geçerliliğini kontrol etmek amacıyla yapılan bu denemeler sırasında, kart sahiplerine otomatik SMS gönderildiği belirlendi.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında ise kullanılan dijital altyapılar ve yöntemler tespit edildi. Elde edilen teknik ve istihbari veriler doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları sistemler belirlenerek operasyon süreci başlatıldı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital materyaller inceleniyor

Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kredi kartı bilgilerinin toplu olarak test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlara ve faaliyetlere ilişkin dijital kayıtlara ulaşıldı.

Ayrıca çok sayıda kredi kartına ait test verilerinin sistematik şekilde sınıflandırıldığı veri setleri de tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, olayda kullanıldığı değerlendirilen IP adresleri, sunucu kayıtları ve diğer dijital izler analiz edilerek teknik altyapının önemli bir kısmı ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemler ve dijital bağlantılar deşifre edildi.

Yetkililer, olay kapsamında herhangi bir maddi zararın oluşmadığını ancak kullanılan yöntemin organize siber suç örgütleri tarafından sıkça tercih edilen yöntemler arasında yer aldığını bildirdi.