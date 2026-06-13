Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2026
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA