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Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

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Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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