Hafta sonu (yarın) hangi sınav var? 13 Haziran Cumartesi, 14 Haziran Pazar ne sınavı var?

Türkiye'de her hafta sonu önemli sınavlar gerçekleşiyor. 13 Haziran 2026 Cumartesi yine çok önemli bir sınav gerçekleşecek. Herhangi bir aksilik yaşamamak adına adaylar son kez kontrol yapmak istiyor. Bu sebeple "Hafta sonu hangi sınav var" sorusu art arda geliyor.

13 Haziran Cumartesi ne sınavı var?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı gerçekleşecek.

Sınav Saatleri

1. Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlıyor (50 soru, 75 dakika)

2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlıyor (40 soru, 80 dakika)

Öğrenciler saat 09.00'da sınav merkezinde olmak zorunda.