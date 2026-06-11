12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek?

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Yargı Paketi'nin Meclis'e ne zaman geleceği merak konusu... Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınlarının gözü bu teklifte... Adalet Bakanı Akın Gürlek'in her açıklaması yakından takip edilirken "Yeni yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu gündemden düşmüyor.

12. Yargı Paketi son durum...

12. Yargı Paketi Meclis'e gelmiş değil. Yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını belirtti.

Davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını dile getiren Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Bakan Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini vurguladı.