Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kenan Doğulu, Beren Saat uyuşturucu testi sonucu pozitif mi?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Operasyon kapsamında popçu Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcılar Berdan Mardini, Yaşar İpek, manken Ayşe Hatun Önal ve oyuncu Enis Arıkan'ında aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; popçu Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcılar Berdan Mardini, Yaşar İpek, manken Ayşe Hatun Önal ve oyuncu Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarından edilinen bilgiye göre gözaltına alınan isimler şunlar:
Ayşe Hatun ÖNAL
Tolga ÇAM
Ferhan KAYA
Murat SAYGI
Enis Ahmet ONAT
Ahmet KAROĞLU
Emre TARİ
Hasan VATAN
Kerimcan DURMAZ
Kenan DOĞULU
Beren SAAT
Mehmet Cem KARCI
Berdan MARDİNİ
Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
Ozan DOĞULU
Yaşar İPEK
Mehmet YILDIZ
Tessy RAMOS CORREİRA
Enis ARIKAN
Rafet Eren YORULMAZER
Ali Efe BEZCİ
Selin CİĞERCİ