2026 YKS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM üzerinden YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

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Milyonların bugün gözü ÖSYM'deydi. YKS sınav giriş belgesi için tetikte olan adaylar sürekli olarak "YSK sınav yerleri saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyordu. ÖSYM bu tatlı telaşa son verdi ve sınav giriş belgesini erişime açtı.

ÖSYM'den YKS duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son dakika duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır"

YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.