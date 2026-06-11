GSB sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 620 personel alımı sonuçları için yaklaşık iki haftadır adaylar bekleyiş içerisindeydi. GSB bugün yaptığı açıklama ile müjdeli haberi duyurdu.

Adaylar sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.

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İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 22 – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde aşağıda belirtilen belgelerini teslim edecekler.

Adaylardan istenilen belgeler

1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2) - Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 1.Grup ve 2. Grup pozisyonları için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 3.Grup ve 4. Grup pozisyonları için;

a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Marangoz) pozisyonu için;

a) Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi Alanı ve dalları veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı ve dallarından mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi,

3) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

6) Yazılı özgeçmiş.

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

8) e-Devlet portalından alınmış adli sicil kaydına ilişkin doğrulama kodlu belge.

9) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

10) Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya e-Devlet portalından alınan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı yoktur belgesi.

11) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.