Son dakika... Özgür Özel ekibi CHP PM'den istifa etti

CHP'de "mutlak butlan" kararı ile göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ni toplamasından önce Özgür Özel yönetiminden 28 Parti Meclisi üyesi istifalarını duyurdu.

PM üye sayısının tüzükte öngörülen sınırın altına düşmesinin ardından PM ile onun içinden seçilen MYK'nın da fiilen düştü. CHP tüzüğüne göre, tüm yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı 57'nin üçte ikisi olan 40'ın altına inerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

"Bu noktadan sonra kurultayın toplanmaması suçtur"

Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçekleşecek parti meclisi toplantısına katılma kararı almıştık. Ancak dün 9 arkadaşımızın yetkisiz şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. Tüzüğümüzün 24. maddesini 3. fıkrası der ki; PM 3'te 2'nin altına düştüğü zaman düşer ve yeniden kurultay kararı alınır. Biz de 17 kişinin istifasını aldık. 10 kişiye yakın arkadaşımız da şu an da toplantıya gidiyorlar.

Parti maddesinde 'butlan olursa' diye bir istisna yok. Bu noktadan sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir karar alamazlar. Buradan Yargıtay'a da son bir kez sesleniyoruz. Bir an evvel bu dosyayla alakalı karar verin."

Ne olmuştu?

Dün, aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da yer aldığı Özgür Özel'e yakın 9 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından PM'deki çoğunluğun Kılıçdaroğlu lehine değiştiği değerlendiriliyordu.

Kılıçdaroğlu ise 11 Haziran'daki ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.