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Son dakika... Beyaz et sektörüne operasyon: 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu, haksız fiyat artışlarına yol açtığı ve tüketicileri mağdur ettiği değerlendirilen şirketlere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

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Son dakika... Beyaz et sektörüne operasyon: 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltına alındığı bildirildi.

13 şirkete denetim kayyumu atandı

Soruşturma çerçevesinde, temel gıda tedarik zincirinin aksamaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

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