Son dakika... Beyaz et sektörüne operasyon: 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltına alındığı bildirildi.

13 şirkete denetim kayyumu atandı

Soruşturma çerçevesinde, temel gıda tedarik zincirinin aksamaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 12, 2026

Ayrıntılar geliyor...