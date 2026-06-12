EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den duyuru geldi mi?

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EKPSS tercihleri ile her yıl binlerce kişi kamuya atanıyor. Son sınav sürecinin ardından tercihler için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Haftalardır adaylar ÖSYM'nin açıklamasını beklerken "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu gündemden düşmüyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

12 Haziran 2026 Cuma ÖSYM'den 2026 EKPSS tercih tarihi paylaşımı gelmedi. Haziran ayı içerisinde duyuru yapılması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.