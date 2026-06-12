19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?
13 Haziran Cumartesi günü LGS sınavı gerçekleşecek. Bu sebeple yapılacak hazırlıklar nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Gelecek hafta sonu ise 2026 YKS yapılacak. Hem öğrenciler hem de veliler durumu netleştirmek adına "19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi" diye soruyor.
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2026 YKS 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Milyonlarca üniversite adayı sınavda ter dökecek. 13 Haziran'da gerçekleşecek LGS nedeniyle 12 Haziran'da okullar tatil edilirken haftaya cuma günü okulların tatil olup olmayacağı sıkça sorgulanıyor.
19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.
Konu gündem olurken olumlu veya olumsuz MEB tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ