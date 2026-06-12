İş dünyası ve teknoloji liderleri Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde bir araya geldi

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DÜNYA Gazetesi'nin Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği Dijital Dönüşüm Zirvesi'nin açılış konuşmalarını DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin yaptı.

Dijital ekonomi, iletişimin geleceği, 5G, yapay zeka ve sektörlerin dönüşümünün ele alındığı zirvede iki panel düzenlendi.

Dijital Dönüşüm Gündemi konulu ilk panelin moderatörlüğünü Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan yaptı. Panelistler ise Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman, IBM Türkiye Genel Müdürü Işık Kılınç Gürtuna ve BAEM Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Çakır oldu.

“Sektörlerin Dijital Dönüşümü ve 5G” konulu ikinci panelin moderatörlüğünü Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecerli üstlendi. Bu panelde ise Halkbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Atlıoğlu, İGA Uygulama ve Yazılım Geliştirme Genel Müdür Yardımcımız Özgür Erdoğan ve İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş birer konuşma yaptı.

Zirvenin özel oturumunda ise İş Fütüristi ve DÜNYA Gazetesi yazarı Ufuk Tarhan “Yapay Zekâ ile Çalışmak” konulu bir sunum gerçekleştirdi.