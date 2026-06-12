Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin adli yargı kararnamesi doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Karaköse'den boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik getirildi.
Kararname kapsamında ayrıca, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.
Böylece Ankara adli teşkilatında başsavcılık ve başsavcı vekillikleri düzeyinde yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.