MEB tarafından 2026 LGS soruları açıklandı! LGS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları erişime açıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 LGS saat 12.50'de sona erdi. Sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarı için bekleyiş başladı. Öğrenciler ile veliler sürekli olarak "LGS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyordu ki MEB'den müjdeli haber az önce geldi.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleşti.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sona erdi.

1 milyon 22 bin 658 öğrencinin ter döktüğü sınavın soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede LGS 2026 sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. 13-24 Temmuz tarihlerinde ise tercihler yapılacak.