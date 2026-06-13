Gaziantep'teki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Deprem etkisiyle…
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilerine dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan deprem 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Naci Görür'den ilk değerlendirme
Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti.
Görür paylaşımında, "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri patçalanacak. Geçmiş olsun pic.twitter.com/TAEC2ydtsp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 13, 2026