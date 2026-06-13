Gaziantep'teki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Deprem etkisiyle…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan deprem 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Naci Görür'den ilk değerlendirme

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti.

Görür paylaşımında, "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.