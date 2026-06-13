LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2026 LGS saat kaçta bitecek?

LGS sınavı günü geldi, çattı. Bugün yaklaşık bir milyon öğrenci iyi bir lisede öğrenim görebilmek için yarışıyor. Sınavın başlangıç ve bitiş saati epey araştırılıyor. Öğrenciler de veliler de "LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" sorusuna cevap arıyor.

LGS kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?

2026 LGS ilk oturumu 09.30'da başladı, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

Liselere Geçiş Sistemi sınavı 12.50'de sona erecek.