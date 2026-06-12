Tahran ve Washington barış müzakerelerinde sona yaklaşıldı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Orta Doğu eksenindeki çatışmaları sonlandırmayı hedefleyen anlaşma taslağında Tahran ve Washington hattının çözüme hiç olmadığı kadar yakınlaştığını açıkladı. Bakan Arakçı, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın başkentine atıfta bulundu. Diplomat, taraflar arasındaki asırlık gerilime rağmen mutabakat taslağının imza aşamasına geldiğini vurguladı.

Tahran ve Washington görüşmelerinde şeffaflık vurgusu

Ulusal medyada sızdırılan gayriresmi şartların ardından gelen açıklamada Arakçı, sürecin resmiyeti netleşene kadar basını spekülasyonlardan kaçınmaya çağırdı. İran yönetiminin sorumlu ve şeffaf bir yaklaşım izlediğini belirten Dışişleri Bakanı, doğru zaman geldiğinde tüm detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı. Bölgesel risk primini etkileyen Tahran ve Washington diplomasi trafiği, haber ajanslarının raporları doğrultusunda hız kazanıyor.

Trump sızdırılan şartları kesin dille yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki resmi hesabından Arakçı'nin paylaşımının ekran görüntüsünü yeniden yayımladı. Lider, günün erken saatlerinde İran basınında dolaşıma giren muhtemel anlaşma koşullarını kesin bir dille reddetti. Trump, medyada yer alan raporların yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

İki ülke arasında çözülmeyi bekleyen pürüzler sürerken, Tahran ve Washington temsilcileri anlaşma şartlarını kapalı kapılar ardında şekillendiriyor. Makroekonomik denklemi doğrudan etkileyecek metin, piyasalardaki jeopolitik belirsizliği rasyonel çerçevede azaltma potansiyeli taşıyor.