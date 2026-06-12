ABD Avrupa'daki uçak ve savaş gemilerinin sayısını azaltacak

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasında yürütülen NATO operasyonları için ayırdığı askeri uçak ve savaş gemisi miktarını azaltmayı planlıyor. New York Times gazetesinin iki kıdemli Avrupalı yetkiliye dayandırdığı cuma günkü haber, transatlantik ittifakının uzun menzilli saldırı yeteneğini sınırlayacaktır. Aynı haber, söz konusu kesintilerin askeri gözetleme faaliyetlerini de olumsuz etkileyeceğini ortaya koyuyor. Washington idaresi, stratejik savunma planlaması dahilinde bir füze fırlatma denizaltısını ve bir uçak gemisini Avrupa'dan çekmeyi hedefliyor.

NATO operasyonlarında kapasite düşüyor

Planlanan değişiklikler, ilgili uçak gemisinin operasyonel misyonlarını destekleyen çok sayıda kruvazörü ve düzinelerce savaş jetini de kapsıyor. Pentagon, NATO kapsamında Avrupa savunması için bölgeye tahsis ettiği iki stratejik bombardıman uçağı grubundan birini de başka bir harekat alanına kaydırmayı düşünüyor. Trump yönetimi, Avrupalı müttefiklerin kendi savunma kapasitelerine yeterli finansman sağlamadığını savunuyor.

Washington, Avrupalı devletlerin çok büyük oranda Amerikan askeri korumasına güvenmesini sistemli olarak eleştiriyor. Trump, ABD ve İsrail ortaklığının İran ile yürüttüğü savaşta yeterli yardım sağlamayan NATO ülkelerine yönelik sert eleştiriler yöneltiyor. Beyaz Saray, askeri destek eksikliğini gerekçe göstererek ittifaktan tamamen çekilme ihtimalini masada tutuyor.