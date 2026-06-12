ABD ile İran anlaştı: Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD ile İran arasında hazırlandığı belirtilen mutabakat zaptı taslağının ayrıntılarını yayımladı.

Henüz resmi makamlar tarafından onaylanmayan taslağın, Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin ve lojistik sorunların büyük ölçüde sona erdirilmesini hedefleyen kapsamlı maddeler içerdiği bildirildi.

Taslak metne göre Washington ve Tahran, nükleer konuların kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 60 gün sürecek kapsamlı bir müzakere süreci başlatacak.

Diplomatik görüşmeler devam ederken İran'ın uluslararası hesaplarda bloke edilen 24 milyar dolarlık finansal varlığının aşamalı olarak serbest bırakılması planlanıyor.

Taslakta ayrıca nihai bir barış anlaşmasına zemin hazırlanması amacıyla İran'ın petrol ihracatını hedef alan küresel yaptırımların tamamen kaldırılması öngörülüyor.

Hürmüz Boğazı 30 gün içinde yeniden açılacak

Mutabakat taslağının öne çıkan maddelerinden biri de Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden başlamasına ilişkin düzenleme oldu.

Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik su yolunun 30 gün içinde tamamen yeniden açılması taahhüt ediliyor.

Boğazın yeniden faaliyete geçmesiyle bölgedeki lojistik tıkanıklıkların önemli ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor.

ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi öngörülüyor

Taslakta askeri varlığa ilişkin bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre ABD, İran'ın çevresindeki bölgelerde konuşlandırdığı askeri kuvvetlerini geri çekmeyi kabul ediyor.