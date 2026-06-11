ECB üç yıl sonra faiz artırdı: Banka, politika faizini 25 baz puan yükseltti
Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran toplantısında politika faizlerini 25 baz puan artırarak mevduat faizini yüzde 2,25'e yükseltti. Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştiren banka, yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki baskısına dikkat çekti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayı para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldı. Kararla birlikte mevduat faiz oranı yüzde 2,25'e yükselirken, banka yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden faiz artırmış oldu.
Piyasalarda da ECB'nin faizleri 25 baz puan yükselteceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyordu.
Enerji fiyatları ve jeopolitik riskler etkili oldu
ECB'nin faiz artırımında son dönemde yükselen enerji fiyatları ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki etkisi belirleyici oldu.
Özellikle İran kaynaklı gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arzına ilişkin endişeler, enerji maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları yeniden güçlendirdi.
Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 3,2 seviyesine yükselerek ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.