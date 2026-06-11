Asya piyasalarında savaş fiyatlaması, Nikkei 63.000'in altını gördü

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ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, Asya'nın en büyük borsalarını sarsıyor. Yatırımcılar artan petrol fiyatları ve enflasyon endişesiyle riskli varlıklardan kaçıyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, çip hisselerindeki satış dalgasıyla gün içinde yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Endeks, 22 Mayıs'tan bu yana ilk kez 63.000 puan seviyesinin altına geriledi.

Kapanışa doğru kayıplarını sınırlayan Nikkei, yüzde 0,44 düşüşle 63.896,82 puandan işlem gördü. Öte yandan daha geniş kapsamlı Topix endeksi, yüzde 0,85 gerileyerek 3.814,97 puana indi. Analistler, Körfez bölgesindeki çatışmaların yayılma riskinin yatırımcı psikolojisini bozduğunu belirtiyor.

Japon devlet tahvillerinde getiriler yükseldi

Enflasyon kaygıları, tahvil piyasasında da kendini gösterdi. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi, 1 baz puan artarak yüzde 2,690'a çıktı. Bununla birlikte 30 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan yükselişle yüzde 3,870 seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, yükelen emtia fiyatlarının Japonya gibi enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskısını artıracağını fiyatlıyor.

Kospi endeksi, günün ilerleyen saatlerinde toparlanma gösterdi. Endeks, seans içinde yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşadıktan sonra günü yüzde 0,62 kayıpla 7.682,53 puandan tamamladı. Ayrıca teknoloji ağırlıklı Kosdaq endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, bölgedeki diğer piyasalardan ayrışarak yüzde 0,2 yükselişle 24.468,82 puana çıktı. Buna karşın Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 0,2 gerileyerek 3.983,80 puana indi. Dolayısıyla Çinli yatırımcıların, küresel risk iştahındaki bozulmaya daha duyarlı olduğu görülüyor. Tayvan'ın Taiex endeksi de yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

ABD-İran savaşı petrol fiyatlarını yükseltti

Trump yönetimi, İran'daki çok sayıda hedefe yeni saldırılar düzenledi. Aksi takdirde zaten kırılgan olan ateşkesin tamamen bozulmasından endişe ediliyor. ABD, saldırıları "meşru müdafaa" olarak tanımlarken İran, Hürmüz Boğazı çevresinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Bölgedeki patlamaların Qeshm, Kargan ve Sirik yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

İran, kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti. Bu hamle, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tırmandırdı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,57 artışla 94,56 dolara yükseldi. Ayrıca ABD'nin West Texas Intermediate (WTI) türü petrolü de yüzde 1,89 kazançla 91,73 dolar oldu. WTI vadeli işlemleri, seans içinde 3 doların üzerinde değer kazandı.

Wall Street çip hisseleriyle sürüklendi

Dün gece ABD piyasaları da benzer bir satış baskısı yaşadı. Dow Jones Sanayi Endeksi, 953,33 puan (yüzde 1,87) düşerek 49.918,78 puana geriledi. Buna karşın S&P 500 endeksi, 119,66 puan (yüzde 1,62) kayıpla 7.266,99 puandan kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise 509,32 puan (yüzde 1,98) değer kaybetti. Yarı iletken hisselerindeki uzayan satışlar, teknoloji ağırlıklı endeksleri baskılamaya devam ediyor.