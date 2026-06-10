Gümüş fiyatlarında ölümcül kavşak riski

Gümüş fiyatı, küresel ekonomiye yönelik endişeler ve enflasyon baskılarıyla sert düşüş kaydederek ons başına 64 dolara kadar geriledi. Yılın en yüksek seviyesi olan 121 dolardan keskin bir gerileme kaydeden emtia, böylece 24 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve yaklaşan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde baskı kuruyor.

Jeopolitik düzlemde, ateşkes umutlarının azalması emtia piyasalarını doğrudan etkiliyor. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir ABD askeri uçağını düşürdüğünü açıkladı. Washington yönetimi olayın ardından ülkedeki kritik hedeflere yönelik sınırlı saldırılar başlattı. Tahran ise bölgedeki ABD askeri tesislerini hedef alarak karşılık verdi.

Jeopolitik riskler gümüş talebini sınırlıyor

Karşılıklı hamlelerin kısa vadede devam etmesi risk piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar da Lübnan'da en az 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İran, Lübnan'ın denklemde kalması gerektiğini savunurken, gerilimin tırmanması petrol ve emtia talebini zayıflatıyor. Benjamin Netanyahu, ABD'yi bölgeye çekerek Tahran ile olası bir finansal anlaşmayı engellemeye çalışıyor.

Olası bir uzlaşma, İran'a milyarlarca dolarlık kaynağın serbest kalması anlamına gelecektir. Ortaya çıkan dinamikler küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatarak gümüş fiyatı için endüstriyel ve değerli metal talebini doğrudan baltalıyor. Piyasa aktörleri şimdi çarşamba ve perşembe günleri açıklanacak ABD tüketici ve üretici enflasyonu raporlarına odaklandı.

Enflasyon verileri Fed politikasını şekillendiriyor

Ekonomistler, mayıs ayında manşet tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise nisan ayındaki yüzde 6 seviyesinden mayısta yüzde 6,4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Yüksek gelecek enflasyon rakamları, gümüş fiyatı üzerinde baskı kurarak Federal Rezerv'i (Fed) önümüzdeki aylarda sıkı para politikasını korumaya zorlayabilir.

Piyasa beklentilerine göre Fed, Kevin Warsh'ın ilk para politikası toplantısında faizleri yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutacak. Warsh'ın faiz artırım sinyalleri vermesi, enflasyona rağmen faiz indirimi isteyen Trump ile ters düşmesine yol açabilir. Çizilen makroekonomik görünüm gümüş fiyatı üzerinde ek satış baskısı oluşturuyor.

Teknik görünümde ölümcül kavşak yaklaşıyor

Günlük grafik verileri, gümüş fiyatı için mart ayından bu yana gelen yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırıldığını teyit ediyor. Teknik analizde güçlü bir ayı sinyali sunan ve 50 günlük ile 200 günlük hareketli ortalamaların kesişmesiyle oluşan death cross (ölümcül kavşak) formasyonu tamamlanmak üzere bulunuyor. Satış baskısının sürmesi durumunda gümüş fiyatı için sonraki kritik destek seviyesi 60 dolar seviyesinde yer alıyor. Eğer endeks bu seviyenin de altına sarkarsa, düşüş hareketi 50 dolar seviyesine kadar derinleşebilir.