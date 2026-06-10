Kontrolmatik son 33 ayda piyasa değerinin yaklaşık %93'ünü kaybetti

Kontrolmatik hisseleri, art arda gelen borç temerrütleri ve yoğun ortak satışlarının yarattığı finansal baskıyla sert satış dalgası yaşadı. Eylül 2023'teki zirvesinden bu yana şirket, dolar bazında piyasa değerinin yaklaşık yüzde 93'ünü eritti. İşte yatırımcı güvenini derinden sarsan çöküşün rakamsal boyutları ve arka planı.

Zirveden Dibe Erime: 2,8 Milyar Dolardan 197 Milyon Dolara

Şirketin "9 milyar 35 milyon lira" seviyesine kadar daralan mevcut piyasa değerinin ne anlama geldiğini net bir şekilde okuyabilmek için, hissenin son 5 yıldaki yolculuğuna ve özellikle son 33 ayda ulaştığı zirve seviyelerine bakmak gerekiyor.

Eylül 2023 döneminde Kontrolmatik hisseleri ralli yaparak tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederken, şirketin toplam piyasa değeri 2,81 milyar dolar seviyelerine (o günkü kurla yaklaşık 73 milyar TL) kadar ulaşmıştı. Ancak aradan geçen 33 ayın ardından gelinen noktada (Haziran 2026 itibarıyla), Borsa İstanbul'un teknoloji ve enerji devlerinden biri olarak konumlanan şirketin toplam piyasa değeri sadece 197 milyon dolara gerilemiş durumda.

Mevcut kur üzerinden hesaplandığında 9 milyar 35 milyon TL'ye denk gelen bu değer, Eylül 2023 zirvesinden bu yana şirketin dolar bazında tam %93 oranında devasa bir erime yaşadığını açıkça gösteriyor. Endeks genelindeki daralma eğilimine kıyasla şirketin kayıpları çok daha derinleşti ve hisse senedi fiyatı 6,33 lira seviyelerine kadar çekildi.

Tahvil Ödemelerinde Temerrüt Döngüsü

Şirket yönetimi, nakit akışı tarafında yaşadığı ağır tahribatın bir sonucu olarak 15 Mayıs 2026 tarihinde vadesi gelen toplam 450 milyon liralık iki ayrı borçlanma aracının ödemesini gerçekleştiremedi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemine fon aktaramayan kurumun temerrüdü; 250 milyon lira nominal değerli TRSKNTR52618 kodlu tahvil ile 200 milyon liralık TRFKNTR52615 kodlu bonoyu kapsıyor.

Ödeme krizinin ardından hisseler aynı gün yüzde 10 oranında değer kaybederek taban fiyata oturdu. Nakit akışı sorunlarını aşmak amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan Kontrolmatik yönetiminin ana para ve dönemsel getiri ödemelerindeki aksaklıkları, 5 Haziran 2026 tarihindeki iki ayrı özel sektör kupon ödemesinin sekteye uğramasıyla devam etti. Kurum, artan likidite sıkışıklığı nedeniyle kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayamıyor.

Ortak Satışları Düşüş İvmesini Hızlandırdı

Borç krizinin hemen öncesinde, piyasadaki güveni en çok sarsan gelişme 17 Nisan 2026 tarihinde şirket ortakları Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı pay satışı oldu.

Ortaklar, şirket sermayesinin yüzde 6,04 oranına karşılık gelen 78.518.092 adet nominal payı 10 lira fiyat seviyesinden elden çıkardı. Her ne kadar ortaklar, elde ettikleri geliri işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla şirkete sıfır faizli borç olarak kullandıracaklarını açıklasalar da, yatırımcılar bu hamleyi yaklaşan fırtına öncesi "gemiyi terk etme" veya "likidite çıkışı" olarak fiyatladı.

Bu ortak satışının hemen ardından gelen resmi temerrüt haberleri, piyasadaki paniği doğrulayarak yatırımcıların satış pozisyonlarını daha da artırmasına neden oldu. Bir dönem 2,8 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüyle Borsa İstanbul'un parlayan yıldızlarından olan Kontrolmatik, 33 ayın sonunda 197 milyon dolarlık piyasa değeriyle adeta bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.