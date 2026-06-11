CENTCOM'dan İran açıklaması: Birden fazla hedefe yeni saldırı başlatıldı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni askeri operasyonların başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Doğu Saati ile 17.15'te Komutan-ı Cedid'in talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı ek savunma amaçlı saldırıların başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Bu vuruşlar, İran'ın haksız ve devam eden saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hegseth saldırıların süreceğinin sinyalini vermişti

CENTCOM'un açıklaması öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'a yönelik operasyonların devam edeceği mesajını vermişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hegseth, İran'ın stratejik öneme sahip tesislerinin hedef alınacağını belirterek, "İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonu da Sirik'te 3 kez patlama sesi duyulduğunu ancak henüz seslerin yerinin belli olmadığını bildirdi.

Adalara peş peşe saldırı gerçekleştirildi

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Keşm ve Hengam adalarındaki bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılar nedeniyle patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı kıyısındaki liman kenti Bender Abbas'ta duyulan patlama seslerinin havalimanı bölgesinden geldiğini bildirdi.

Donanmalar arasında çatışmalar yaşandı

İran basını, ülkenin güneyindeki sularda İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

İran, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, boğazdan yapılacak her türlü geçişe müdahale edileceği belirtildi.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu açıkladı.