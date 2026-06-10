Starbucks operasyonları için yeni plan: Hisse satışı değerlendiriliyor

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Starbucks'ın operasyonlarında hisse satışı da dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Starbucks Japonya operasyonlarında kısmi hisse satışı seçeneğini değerlendiriyor. Olası satışın büyüklüğünün 400 milyar yen ile 500 milyar yen (yaklaşık 2,5-3,1 milyar dolar) arasında değişebileceği belirtilirken, işlemin özel sermaye fonları ve sektör oyuncularının ilgisini çekebileceği kaydedildi.

Seattle merkezli kahve zinciri, 2014 yılında Japonya operasyonlarını yöneten Starbucks Coffee Japan Ltd.'deki kalan hisseleri satın alarak şirketin tamamının kontrolünü ele geçirmişti. Japonya birimi daha önce Starbucks ile Sazaby League arasında ortak girişim olarak faaliyet gösteriyordu.

Çin hamlesinin ardından yeni adım

Starbucks, nisan ayında Çin operasyonlarının kontrolünü Boyu Capital'e devretmek üzere anlaşmaya varmış ve söz konusu işletme yaklaşık 4 milyar dolar değerlenmişti.

Şirket, aynı dönemde son iki buçuk yılın en güçlü çeyreklik satış büyümesini kaydetmesine rağmen, CEO Brian Niccol'un uyguladığı yeniden yapılanma ve toparlanma stratejisi kapsamında artan maliyetler nedeniyle kâr marjlarının ne hızda toparlanacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.