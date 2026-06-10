Milli heyecan ekonomiyi de canlandıracak: Esnaf erken mesaide

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesi nedeniyle karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanacak olması, ülkedeki maç izleme alışkanlıklarını köklü biçimde değiştiriyor.

A Millî Takım, grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Paraguay'la mücadele edecek. Grup etabındaki son sınav ise 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ABD karşısında verilecek.

Karşılaşmaların sabah saatlerine denk gelmesi, başta hizmet sektörü olmak üzere pek çok alanda ekonomik hareketlilik beklentisini beraberinde getirdi.

Kafeler ve restoranlar erken mesaiye hazırlanıyor

Türkiye'de milyonlarca kişinin millî maçları izlemek için gün doğmadan dışarı çıkacak olması, işletmeler açısından yeni fırsatlar doğurdu.

Normalde kapılarını ilerleyen saatlerde açan birçok kafe ve restoran, maç günlerine özel hazırlık yaparak çalışma saatlerini erkene çekti. "Millî Maç Kahvaltısı" konseptleri geliştiren işletmeler, taraftarları sabahın ilk saatlerinde ağırlamayı planlıyor.

24 saat hizmet veren mekanların yanı sıra oteller, sosyal tesisler ve çeşitli toplu kullanım alanlarında da dev ekran kurulumları yapılıyor.

Belediyeler ve esnaf hazırlıklarını tamamlıyor

Birçok belediye, vatandaşların karşılaşmaları birlikte takip edebilmesi için meydanlara dev ekran kurma çalışmalarına başladı. Bazı noktalarda sıcak çorba ve çay ikramlarının yapılması da planlanıyor.

Erken saatlerde oluşacak yoğunluk nedeniyle fırınlar, simit üreticileri, paket servis firmaları ve mahalle marketleri de hazırlıklarını artırdı. Gece üretiminin genişletilmesiyle birlikte sabah saatlerine yönelik ek mesailer oluşturuldu.

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre, esnaf kesimi de bu hareketliliği olumlu karşılıyor.

İstanbul'da uzun yıllardır kafe işleten bir esnaf, bu durumun sektöre can suyu olacağını belirterek "Normalde sabah saat 10.00’da açtığımız mekânımızı, maç günleri sabah 05.00’te taraftarlarımıza açacağız ve özel kahvaltı menüleriyle hizmet vereceğiz. Bu durum cirolarımıza çok ciddi bir katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulunuyor.

Mahalle fırıncısı olarak hizmet veren bir başka esnaf ise üretim saatlerini erkene çektiklerini ifade etti. Fırıncı esnafı, “Maç izlerken sıcak simit ve börek tüketmek isteyen vatandaşlarımız için gece mesaisini artırdık ve sabah beşte tezgahımızı tam dolu tutacağız. Bizim için büyük bir hareketlilik olacak” ifadelerini kullandı.

Ulaşım sektörü de hareketlilik bekliyor

Sabah saatlerinde oluşacak taraftar trafiği, ulaşım sektörüne de olumlu yansıyacak.

Ulaşım sektöründe çalışan bir taksici esnafı da “Gece vardiyasının en sakin saatleri artık bizim için en yoğun anlara dönüşecek. Vatandaşın maç izlemeye gitmesi kazancımıza doğrudan yansıyacak” diyerek piyasadaki olumlu havayı özetledi.

Teknoloji ve iletişim tarafında talep artışı

Dünya Kupası heyecanı, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde de etkisini gösteriyor.

Karşılaşmaları yolda, işte veya toplu taşımada takip edecek milyonlarca kişinin mobil internet kullanması nedeniyle veri trafiğinde önemli bir artış bekleniyor. Bunun yanında evlerinde maç keyfi yaşamak isteyen vatandaşların televizyon, ses sistemi ve projeksiyon cihazlarına ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Sabah saatlerine uygun tasarlanan ve millî takım temalı ev giyim ürünleri de tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Şirketler ve fabrikalar maç saatlerine göre plan yapıyor

Sabah oynanacak karşılaşmalar, iş dünyasında da yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Bazı şirketler çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla ofislerde kahvaltılı maç organizasyonları düzenlemeyi planlıyor.

24 saat üretim yapan fabrikalarda ise vardiya programları millî maç takvimine göre yeniden şekillendiriliyor. Üretimin aksamaması için yemekhanelere dev ekranlar kurulurken, mola saatleri de maç saatlerine uygun şekilde düzenleniyor.