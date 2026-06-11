Trump'tan İran kararı: Planlanan saldırıları iptal ettim

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin ülkenin en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylandığını belirtti. Bu gelişme üzerine İran'a yönelik planlanan askeri operasyonları durdurma kararı aldığını kaydeden Trump, görüşmelerde gelinen son aşamanın ilgili ülkeler tarafından kabul edildiğini söyledi.

Trump'a göre ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer taraflar, anlaşmanın hem genel çerçevesi hem de ayrıntıları üzerinde mutabakata vardı.

Öte yandan Trump, sürecin henüz tamamlanmadığını da vurguladı. İran'a yönelik deniz ablukasının anlaşma nihai hale gelinceye kadar yürürlükte kalacağını belirten Trump, imza töreninin yer ve tarihinin kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran'ın en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim.

Görüşmeler ve nihai maddeler, hem genel çerçevesi hem de ayrıntılarıyla; Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili taraflar tarafından onaylanmıştır.

Deniz ablukası, bu anlaşma nihai hale getirilene kadar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde açıklanacaktır.