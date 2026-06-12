ABD'li milyarderler buraya akın ediyor: Milyonlarca dolarlık malikaneler kapış kapış

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Amerika'nın en zengin isimleri, 9 bin 300 nüfuslu Tahoe Gölü kıyısındaki Incline kasabasına akın ediyor. Doğal güzellikleri ve sakin yaşamıyla bilinen tatil kasabasında milyarder patlaması yaşanırken, bu göçün ardında Nevada'nın sunduğu vergi avantajları olduğu düşünülüyor.

Milyonlarca dolarlık malikaneler kapış kapış

Son dönemde kasaba en yoğun günlerini yaşarken Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ın bölgede geniş bir ormanlık araziye sahip olduğu, girişim sermayedarı Steve Jurvetson'ın 125 milyon dolarlık bir yatırımının olduğu, Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'in de yaklaşık 42 milyon dolarlık bir malikane satın aldığı belirtiliyor.

Sergey Brin ayrıca, kişisel servet vergilerine karşı mücadele eden bir kuruluşa da 57 milyon dolar bağış yaptı. Sovyetler'den kaçarak ABD'ye geldiklerini hatırlatan Brin, eyaletin "sosyalist bir yapıya sürüklenmesinden" endişe duyduğunu söyledi.

"Balık değil, balinalar geliyor"

Bölgedeki emlakçılar piyasadaki hareketliliği "balık değil, balinalar geliyor" sözleriyle özetlerken, lüks konut piyasasında dönemsel sıçramaların yaşandığını özellikle üst segmentte güçlü bir kıpırdanma olduğunu söylüyor.

Bölgede bir yıl önce 30,6 milyon dolar seviyesinde bulunan müstakil ev satışlarının sadece birkaç ayda 7,6 katına çıkarak 2026'nın ilk çeyreğinde 232 milyon dolara ulaştığu belirtiliyor.

Kaçışın nedeni servet vergisi

Uzmanlara göre milyarderlerin Nevada göçünde Kaliforniya'da gündeme gelen yeni servet vergisi planı da etkili oluyor. Teklif, eyalette yaşayan yaklaşık 200 milyardere bir defaya mahsus yüzde 5 oranında servet vergisi uygulanmasını öngörürken 2027-2031 döneminde servet vergisinden yaklaşık 100 milyar dolar gelir sağlaması bekleniyor.

Düzenlemeye destek verenler, elde edilecek gelirin büyük bölümünün sağlık hizmetlerine aktarılacağını ve aşırı zenginlerin daha fazla katkı yapmasının gerekli olduğunu savunuyor. Muhalifler ise bu adımın Kaliforniya'nın yatırım çekme gücünü zayıflatacağı görüşünde.

Nevada'dan sonra gözde adres Florida

Nevada dışında gelir vergisi bulunmayan Florida da milyarderlerin gözde adreslerinden biri haline geldi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Florida'ya taşınırken, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de Miami'de inşa edilen malikane için yaklaşık 170 milyon dolar ödediği öne sürülüyor.

Alaska, New Hampshire, Güney Dakota, Tennessee, Washington, Wyoming ve Teksas da gelir vergisi almayan eyaletler arasında yer alıyor. Elon Musk da son yıllarda hem işlerini hem de ikametini Kaliforniya'dan Teksas'a taşımıştı.

Kasım ayında oylanacak milyarder vergisinin kabul edilip edilmeyeceği ise henüz belirsiz. Ancak milyarderlerin sonucu beklemeden harekete geçtiği ve bu göçün, Amerikan servetinin coğrafi dağılımını şimdiden değiştirmeye başladığı değerlendiriliyor.