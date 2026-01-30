MEB açıkladı: Okullarda ikinci dönem “Bayrak Sevgisi” ile başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine tüm okullarda bayrak sevgisini, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı 2-6 Şubat haftasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi anlamına odaklanan etkinlikler gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar, 81 ile gönderilen ve Yusuf Tekin imzasını taşıyan resmi yazı doğrultusunda planlandı.

Bu kapsamda okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak; öğrencilerin katılımıyla resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları, sergiler ile sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerde bayrağın bağımsızlık, birlik ve beraberlik simgesi olarak taşıdığı anlamın öğrencilere aktarılması hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde; milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireylerin yetişmesine katkı sunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yürütülecek faaliyetlerin “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”, “Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan” ve “Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde” anlayışlarıyla, bayrağın birleştirici gücünü eğitim ortamlarında görünür kılmasının hedeflendiği ifade edildi.