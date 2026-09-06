Öğrenciler için 2 milyar liralık kaynak: Kırtasiyeden ulaşıma birçok gider karşılanacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi kapsamında yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan öğrencilerin eğitim masraflarına yönelik sağlanan desteklerin yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kırtasiyeden okul kıyafetine kadar destek

Eğitim yardımları kapsamında öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Göktaş, kırtasiye malzemesi, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık giysi gibi ihtiyaçlara yönelik destek verildiğini ifade etti.

Taşımalı eğitim kapsamına girmeyen öğrencilerin barınma, ulaşım ve yemek giderlerine de katkı sağlandığını kaydeden Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sınava hazırlık materyallerinin de temin edildiğini aktardı.

Öğrencilerin gezi ve sportif etkinliklere katılımının desteklendiğini belirten Göktaş, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan Türk öğrencilere yönelik farklı eğitim yardımlarının da devam ettiğini bildirdi.

Öğrencilere yılda dört bilet desteği

Ailesinden uzakta örgün eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım masraflarına da destek sağlandığını hatırlatan Göktaş, Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı kapsamında öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönebilmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet desteğinden yararlanabildiğini belirtti.

Eğitim yardımlarının temel hedefinin öğrenimine devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimle ilgili gereksinimlerini karşılamak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ulaşım desteğine 92 milyon lira kaynak

Göktaş, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan yaklaşık 92 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

İlköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi çocuklara verilen eğitim yardımlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesine önem verdiklerini belirten Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere yaklaşık 6 milyar lira kaynak sağlandığını kaydetti.

Yeni eğitim dönemi için 2 milyar lira

Göktaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için de SYDV'lere yaklaşık 2 milyar liralık kaynak aktarıldığını bildirdi. Söz konusu kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ayni ve/veya nakdi yardımlarda kullanılacağını belirtti.

Göktaş, eğitim yardımlarıyla öğrencilerin öğrenim süreçlerinin desteklendiğini, aynı zamanda eğitim harcamalarının ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerinde oluşturduğu yükün azaltılmasına katkı sağlandığını ifade etti.