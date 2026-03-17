Öğretmen adaylarına yeni dönem: Akademi eğitimi ve atama sistemi değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin kapsamı, süresi, yerleştirme süreçleri ile sınav ve değerlendirme kriterleri yeniden şekillendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği”, 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanma sürecine dair tüm usul ve esasları ayrıntılı şekilde belirliyor.

Eğitim süresi ve kapsamı netleşti

Yeni düzenlemeye göre adaylara hem teorik hem de uygulamalı dersleri içeren bir hazırlık eğitimi sunulacak. Bu eğitim süreci genel olarak dört dönem şeklinde planlanırken, bazı yükseköğretim programları için üç dönem olarak uygulanabilecek.

Yerleştirme sürecinde çoklu kriter dönemi

Yerleştirme süreci de yönetmelikle netleştirildi. Birden fazla eğitim merkezinin bulunduğu branşlarda adaylar tercih yapabilecek. Yerleştirmelerde EKPSS puanı, ilgili mevzuat kapsamındaki başvurular, millî sporculuk durumu ve MEB-AGS puanı dikkate alınacak. MEB-AGS puanlarının eşit çıkması halinde ise bilgisayar kurası devreye girecek.

Güvenlik soruşturması şartı getirildi

Hazırlık eğitimine başvuran adaylar arasından kontenjana girenler ile kontenjanın dolmasını sağlamak amacıyla belirlenen yüzde 10’luk ek aday grubu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Kayıt hakkı elde eden adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine başvuruda bulunacak.

Teorik derslerde başarı barajı 60

Eğitim sürecinde teorik dersler için en az iki yazılı sınav yapılacak. Bu derslerde başarılı sayılmak için sınav ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Başarısız olan adaylara ek sınav hakkı tanınacak; ancak bu sınavda da başarı sağlanamazsa adayın Akademi ile ilişiği kesilecek.

Uygulamalı eğitimde telafi hakkı yok

Uygulamalı derslerde ise adaylar üç aşamalı değerlendirmeye tabi tutulacak. Başarı puanı; ilk değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci değerlendirmenin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin yüzde 50’si esas alınarak hesaplanacak. Bu derslerde başarılı sayılabilmek için en az 70 puan şartı aranacak. Uygulama derslerinde başarısız olan adaylara ek değerlendirme hakkı verilmeyecek ve Akademi ile ilişikleri sonlandırılacak.

Atama puanı nasıl hesaplanacak?

Atamaya esas başarı puanı, teorik ders ortalamasının yüzde 40’ı ile uygulamalı ders ortalamasının yüzde 60’ının toplamı üzerinden hesaplanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara, bu puanı da içeren resmi bir belge verilecek.

Yönetmelik ayrıca adayların devam durumu, izin hakları, disiplin süreçleri ile mali ve sosyal haklarını da kapsıyor. Buna göre öğretmen adaylarına eğitim süresince her ay 23 bin 310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla belirlenen tutarda ödeme yapılacak. Adaylar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Sağlık mazeretlerine ilişkin düzenlemeye göre adaylara toplamda 19 güne kadar izin verilebilecek. 20 gün ve üzeri sağlık raporu bulunanların ise kayıtları dondurulacak.