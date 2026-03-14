Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ilanı yayımlandı mı, ne zaman?

Adalet Bakanlığı her yıl sözleşmeli personel alıyor. Bu alımların çoğu zabıt katibi ve infaz koruma memurluğu alanında oluyor. Bu yıl henüz bir ilan yayımlanmamış olması sebebiyle adaylar araştırma içerisinde... Israrla "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ilanı yayımlandı mı" sorusuna yanıt aranıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

14 Mart Cumartesi 2026 günü itibarıyla Adalet Bakanlığından açılama gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.