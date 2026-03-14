Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları bugünden itibaren yatmaya başlıyor. Emekliler tahsis numaralarına göre ikramiyeyi ve aylığı alacaklar. Bu sebeple tarihler gündem olmuş durumda... İşte "Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak" sorusunun yanıtı...
Milyonlarca emekli bayramdan önce ikramiye ve maaşlarını alacaklar. SSK, BAĞ-KUR, Emekli sandığı emeklileri aylıklarını ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini öğrenmeye çalışıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı paylaşımla tarih bilgilerini emeklilere geçti.
SSK emeklileri için ödeme günleri
4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:
Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:
Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026
Emekli Sandığı ödemesi
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.