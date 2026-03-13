Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?
Milyonlarca emekli aylıklarını erkenden alacak. Emeklilerin hem aylıkları hem de ikramiyeleri hesaplara yatacak. Tarihleri merak eden binlerce kişi "Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün müjdeli haberi emeklilere verdi. Erdoğan, emekli maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı paylaşımla tarih bilgilerini emeklilere geçti.
SSK emeklileri için ödeme günleri
4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:
Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:
Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026
Emekli Sandığı ödemesi
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.