Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün müjdeli haberi emeklilere verdi. Erdoğan, emekli maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı paylaşımla tarih bilgilerini emeklilere geçti.

SSK emeklileri için ödeme günleri

4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:

Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:

Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026

Emekli Sandığı ödemesi

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.