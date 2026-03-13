İran'dan ateşlenen 3. balistik füze de engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mühimmatın hava sahasına girişinin ardından NATO unsurlarının devreye girerek müdahalede bulunduğu ve tehdidin Doğu Akdeniz üzerinde bertaraf edildiği ifade edildi.

NATO savunma unsurları devreye girdi

Açıklamada, balistik mühimmatın NATO’nun bölgede görev yapan hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtilerek, Türkiye’nin hava sahasına yönelik tehditlere karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Adana semalarında görülmüştü

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada füzenin hedef noktası belirtilmese de gece saatlerinde Adana semalarında etkisiz hale getirilen füze görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralized ballistic munition.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/j6WdF7xqxq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2026

İran Büyükelçisi: Bizler için de soru işareti

Ankara'nın İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, İran’dan Türkiye’ye ateşlenen ve imha edilen balistik füzelere ilişkin açıklama yaptı.

"Biz bir teknik ekibin oluşturulması ve bu ekibin konuyu daha yakından incelemesi önerisini yaptık. Çünkü bizler için de soru işaretidir, nasıl böyle bir şey olabilir? Bizim kanaatimizce üçüncü unsurlar tarafından bunlar yapılabilir."

Daha önce 2 defa daha engellenmişti

İran tarafından 4 Mart ve 9 Mart tarihinde de Türkiye sınırlarına balistik füze ateşlenmiş ve NATO unsurları tarafından sınırda etkisiz hale getirilmişti.