Tokat’taki 5,5 büyüklüğünde deprem sonrası Naci Görür’den ilk açıklama

Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre iller olan Amasya, Samsun, Sivas ve Ordu’da da hissedildi.

Depremin merkez üssünün Niksar ile Erbaa ilçeleri arasındaki Pınarbeyli köyü olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Naci Görür’den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede depreme ilişkin açıklamada bulundu. Görür artçıların olacağını ifade ederken büyük deprem beklemediğini söyledi.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakının.”